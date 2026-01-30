Vodo di Cadore undicenne costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve | sospeso l’autista

Un ragazzino di 11 anni è stato costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve a Vodo di Cadore. L’autista del bus pubblico è stato sospeso dopo che si è scoperto che non ha rispettato le regole e ha lasciato il ragazzo sul mezzo. La vicenda ha fatto discutere sulla sicurezza dei minori durante i viaggi e sulla responsabilità di chi gestisce il servizio.

Una vicenda che solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sulla gestione dei servizi pubblici arriva da Vodo di Cadore, in provincia di Belluno. Un ragazzino di appena 11 anni, martedì 27 gennaio, è stato costretto a percorrere a piedi all'incirca sei chilometri, in pieno inverno e sotto una nevicata, dopo essere stato fatto scendere da un autobus perché sprovvisto di un biglietto ritenuto idoneo per la tratta tra San Vito di Cadore e Vodo. Il costo del titolo richiesto era di 10 euro. L'episodio è stato confermato da Dolomiti Bus, che in una nota ufficiale ha annunciato l'avvio immediato di una commissione interna d'inchiesta per accertare in modo puntuale la dinamica dei fatti.

