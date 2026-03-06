bloccati ancora a dubai crescono paura e ansia di poter tornare a casa oggi il possibile volo

A Dubai, le persone coinvolte rimangono bloccate e manifestano crescente paura e ansia di tornare a casa. Oggi si attende un possibile volo che potrebbe cambiare la situazione. La giornata di ieri ha visto ancora un fallimento nelle operazioni di rimpatrio, segnando la quinta giornata consecutiva senza una soluzione concreta. La tensione tra chi aspetta prosegue a intensificarsi.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Ancora una fumata nera. La giornata di ieri, la quinta consecutiva da quando è stato istituito il blocco della nave a Port Rashid di Dubai per la chiusura degli spazi aerei e marittimi a causa dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, era nata con migliori auspici per i 5mila passeggeri in crociera a bordo della Msc Euribia: sembrava infatti che fosse la volta buona per i primi movimenti e invece se ne riparlerà eventualmente oggi, perché i voli sono stati successivamente cancellati. Si prolunga dunque l’attesa anche per i 563 vacanzieri italiani, fra i quali i 52 altotiberini tosco-umbri (residenti nei Comuni di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Città di Castello e Citerna) e i 9 aretini che abitano nel capoluogo di provincia e a Civitella in Val di Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un'esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei.

Una serenità spezzata all'improvviso da alcuni boati il giorno seguente, lo stesso dell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che...

