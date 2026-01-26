Gli Stati Generali del Cinema a Roma rappresentano un'occasione importante di confronto e riflessione sul settore cinematografico. Coordinamento romano di Fratelli d’Italia e gli organizzatori hanno promosso questo evento per condividere idee e discutere le sfide attuali. Un momento di ascolto e dialogo, volto a rafforzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo del cinema nella capitale e nel paese.

A tutto il coordinamento romano di Fratelli d’Italia e agli organizzatori di questo importante momento di confronto, rivolgo un saluto affettuoso. Questi Stati generali sono di fondamentale importanza poiché ci consentono di ascoltare le categorie e di trasformare le loro istanze in proposte legislative concrete. Parlare oggi di Cinema e del Mondo della Notte significa parlare dell’anima stessa di Roma. Importanza del Cinema e della Notte per Roma. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi a Roma agli Stati generali del cinema e del mondo della notte, un’iniziativa organizzata da Fd’I Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: Aurigemma, Stati generali cinema a Roma momento importante per confronto

