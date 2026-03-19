Stasera in tv giovedì 19 marzo | Hook – Capitan Uncino

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Hook - Capitan Uncino (Hook) è un film fantasy americano del 1991 diretto da Steven Spielberg. Il cast del film è composto da Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins, Charlie Korsmo, Amber Scott, Caroline Goodall e Maggie Smith. Distribuito l'11 dicembre 1991,... 🔗 Leggi su 2anews.it

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