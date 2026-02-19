Stasera in tv giovedì 19 febbraio | Jurassic World – Il dominio

Giovedì 19 febbraio, su alcune emittenti, viene trasmesso Jurassic World – Il dominio, film che ha attirato l’attenzione per le sue scene spettacolari. La causa di questa programmazione è la volontà di proporre un blockbuster di successo, capace di catturare il pubblico. La pellicola riprende le avventure nel parco di dinosauri e presenta effetti speciali innovativi. La trasmissione si svolge alle 21.10 su Rai 3 e durerà circa due ore. Chi ama i film d’azione non può perdersela questa sera.

Jurassic World - Il dominio (Jurassic World Dominion) è un film del 2022 co-scritto e diretto da Colin Trevorrow, che ne è stato anche co-produttore esecutivo. Il film è ambientato quattro anni dopo gli eventi de Il regno distrutto, in un mondo in cui i dinosauri convivono con gli esseri umani.