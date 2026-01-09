Inizio anno a teatro Dai ’Promossi sposi’ a Capitan Uncino

L'inizio dell'anno teatrale a Milano propone un ricco calendario di spettacoli, tra cui l'esordio dei Legnanesi al Teatro Manzoni con

di Raffaella Parisi Il nuovo anno parte con un intenso calendario per i teatri milanesi. Esordio ieri sera al teatro Manzoni del celebre gruppo i Legnanesi che hanno portato in scena lo spettacolo ’ I Promossi Sposi ’ coinvolgendo il pubblico con risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni, insieme alla Teresa, la Mabilia e il Giovanni. Lo spettacolo che proseguirà sino al 22 febbraio non è una rivisitazione in chiave moderna de ’I promessi sposi’, ma un omaggio ad Alessandro Manzoni, o meglio, al suo modo inconfondibile di indagare l’animo umano. Sempre al teatro Manzoni il 17 gennaio alle 15 e alle 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

