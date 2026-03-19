Stasera in tv Che bella giornata il secondo film di Checco Zalone che lo ha reso un fenomeno | dagli incassi storici al cameo di Caparezza alcune curiosità

Da amica.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaio 2011. Nelle sale italiane esce il secondo film di Checco Zalone. E quello che succede nei giorni successivi è difficile da spiegare razionalmente. Che bella giornata, diretto da Gennaro Nunziante, non è solo un film di grande successo si è trasformato in un fenomeno culturale. Un film – arrivato dopo Cado dalle nubi – che ha sorpreso critica, industria e pubblico in egual misura. Ridisegnando i confini di ciò che il cinema comico italiano poteva fare. E incassare. Nessuno poteva immaginare che una commedia che sceglie come sfondo il terrorismo islamico, i pregiudizi dell’Occidente e l’ingenuità tutta meridionale del suo protagonista, senza mai perdere la leggerezza che la rende godibile a chiunque, potesse diventare un tale successo. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Stasera in tv Che bella giornata, il secondo film di Checco Zalone (che lo ha reso un fenomeno): dagli incassi storici al cameo di Caparezza alcune curiosità

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Che bella giornata (2011) ~ Backstage con Checco Zalone

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