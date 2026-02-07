Antonio Albanese torna dietro la macchina da presa con il suo nuovo film, “Lavoreremo da grandi”, che uscirà il 5 febbraio in tutte le sale italiane. Albanese riunisce un cast di attori noti, tra cui Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese, e promette di portare sul grande schermo una storia che punta a coinvolgere e divertire il pubblico. La pellicola segna un ritorno importante per l’attore e regista, pronto a sfidare il botteghino con un film che ha già suscitato curiosità.

Antonio Albanese torna alla regia con “ Lavoreremo da grandi “, dal 5 febbraio nelle sale italiane. Nel cast oltre all’attore e regista anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, Francesco Brandi, Marianna Folli, Claudia Stetcher e Bebo Storti. “Torno sul lago tra quattro scappati di casa che, cullati dalle onde, consumano le loro vite senza interrogarsi troppo. In oguno dei personaggi ci sono miei ricordi. Credo che gli spettatori si affezioneranno a loro”, ha detto Albanese a “Sette” de “Il corriere della sera. Poi ha aggiunto: “Dopo un film di tutt’altra atmosfera, come ‘Cento domeniche’, e il mio romanzo, ‘La strada giovane ‘, avevo un desiderio veramente forte di tornare a far ridere, di sentire proprio la gente in sala che ride”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Il film di Checco Zalone può piacere o no ma il suo successo è una cosa bella, un Paese civile non può che gioire dei numeri che ha fatto": parla Antonio Albanese

Letizia Arnò è l'attrice che interpreta Cristal, la figlia di Checco Zalone nel film Buen Camino.

