Incassi Buen Camino di Checco Zalone | quanto ha guadagnato il film

Ormai non ci sono più dubbi: Buen Camino di Checco Zalone è un successo. Uscito nelle sale durante le festività natalizie, il nuovo film del comico, diretto da Gennaro Nunziante, si è imposto come il vero evento cinematografico delle feste, dominando il box office giorno dopo giorno e riscrivendo diversi record di incasso. I numeri raccontano di un successo travolgente che ha riportato il cinema italiano ai livelli più alti degli ultimi anni. Gli incassi di Buen Camino di Checco Zalone. Buen Camino si è affermato come il film campione d’incassi delle festività, collezionando risultati straordinari in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Incassi Buen Camino di Checco Zalone: quanto ha guadagnato il film Leggi anche: Checco Zalone, il film Buen Camino re degli incassi e la ‘lite’ destra-sinistra Leggi anche: Buen Camino, gli incassi da record battono pure le polemiche: Checco Zalone logora chi non ce l'ha Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Checco Zalone, con 59 milioni di incassi “Buen camino” è il film record delle feste al box office; 'Buen Camino' di Zalone supera i 41 milioni d'incassi, Capodanno da record; 'Buen camino' di Checco Zalone prosegue la corsa verso il record; Buen Camino ha superato Tolo Tolo. Buen Camino, ecco perché Checco Zalone non può essere totalmente soddisfatto - Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, conquista tutti e si piazza ai vertici della classifica italiana di tutti i tempi. cinema.everyeye.it

Zalone re delle feste, 'Buen Camino' domina botteghino con 59 milioni - Il nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante conquista il pubblico e domina i cinema: incassi da record, quasi 59 milioni in meno di due settimane, diventando uno dei maggiori successi nella sto ... adnkronos.com

Buen Camino di Checco Zalone è record di incassi: quanto ha guadagnato e la classifica dei film italiani più visti - Scopri il successo di Buen Camino Zalone, un film che ha conquistato il box office italiano con 58,8 milioni di euro. mondotv24.it

Buen Camino il film di Checco Zalone #camminodisantiago #checcozalone #buencamino #film

Buen camino è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al facebook

Sì sono dimezzati gli incassi nei festivi di “Buen Camino”, che con i 3m€ di ieri arriva a 58m€, a -7 e -10 dai primi due posti di tutti i tempi di Quo Vado e Avatar. Con questo trend la proiezione per stabilire il record di tutti i tempi si sposta all’11 gennaio x.com

