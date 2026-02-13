Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e figlio d’arte, sogna di tornare in nerazzurro e nelle ultime ore ha alimentato le speranze dei tifosi con una dichiarazione ambiziosa. Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha spiegato in un suo tweet che le possibilità di vedere Stankovic di nuovo a Milano dipendono da diversi fattori, ma ha anche svelato quanti scenari sono più concreti in questa fase.

Inter News 24 Stankovic Inter, il figlio d’arte sogna il ritorno in nerazzurro. Nella notte è arrivata la rivelazione di Fabrizio Romano riguardo il suo futuro. Nel corso di una lunga intervista con Sky Sport, Aleksandar Stankovic, figlio d’arte e ormai un punto fermo del Brugge, ha espresso apertamente il suo amore per l’ Inter, club con cui ha giocato nella sua carriera e dove sogna di tornare. Il centrocampista serbo, che si è separato dai nerazzurri alla fine della scorsa stagione dopo l’esperienza al Lucerna, ha chiarito che il suo obiettivo è quello di rientrare in futuro, un sogno che sembra molto più che una semplice utopia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, il figlio d’arte sogna il ritorno in nerazzurro. Romano chiarisce: ecco quante sono le possibilità

La squadra nerazzurra lavora svelto sul mercato.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Stankovic è il tesoro dell’Inter: il piano del club nerazzurro per il figlio d’arte; Il figlio d'arte può tornare all'Inter da protagonista dopo un anno all'estero, 23 milioni di euro per ricomprarlo; Stankovic ha le idee chiare: Sogno di tornare all'Inter. Chivu? È speciale; Stankovic, l’Inter ha deciso: 23mln per regalarlo a Chivu. Ma non è escluso questo scenario.

Stankovic è il tesoro dell’Inter: il piano del club nerazzurro per il figlio d’arteAleksander sta mostrando tutto il suo valore al Brugge. Chivu lo conosce molto bene avendolo allenato per due annate nella Primavera nerazzurra ('22-24), promuovendolo pure capitano dopo la partenza d ... tuttosport.com

Stankovic junior chiama l’Inter: nella dichiarazione d’amore per il club e Chivu un messaggio per MarottaIl centrocampista del Bruges ha raccontato di sognare di giocare nella squadra del padre Dejan e di riabbracciare il tecnico rumeno che l’ha allenato in Primavera ... sport.virgilio.it

Aleksandar Stankovic vuole tornare all’Inter e l’Inter ha deciso di esercitare la recompra da 23 mln già a giugno. Si sono mosse squadre molto importanti della Premier League ma l’Inter lo controlla e ha tutta l’intenzione di esercitare la recompra @fabr - facebook.com facebook

Aleksandar Stankovic vuole tornare all'Inter e l'Inter ha deciso di esercitare la recompra da 23 mln già a giugno. Si sono mosse squadre molto importanti della Premier League ma l’Inter lo controlla e ha tutta l’intenzione di esercitare la recompra @Fab x.com