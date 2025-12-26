Inter News 24 Stankovic Inter resta un tema centrale dopo l’ennesima prestazione di livello del centrocampista serbo con il Club Brugge. Il Club Brugge espugna il campo del Genk con un roboante 5-3 al termine di una partita spettacolare, intensa e ricca di ribaltamenti. Una vittoria pesante, non solo per la classifica, ma anche per le indicazioni individuali emerse nel corso dei novanta minuti. Stankovi? Inter, prestazione totale: gol e dominio in mezzo al campo. Il grande protagonista della serata è stato Aleksandar Stankovi?, eletto Man of the Match da Sofacore con un rating di 8.1, il più alto tra tutti i giocatori scesi in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, il figlio d’arte trascina il Brugge a Genk: show del serbo e nerazzurri alla finestra

Natale sfavillante per A. Stankovic: 5-3 del Club Brugge in casa del Genk. Vittoria, eurogol ed MVP per l'ex Inter - Boxing Day felice per Aleksandar Stankovic che sotto l’albero di Natale scarta come regalo una roboante vittoria in casa del Genk. msn.com