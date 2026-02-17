Stadio a Napoli | mentre De Laurentiis cerca i suoli per il suo impianto il Comune comincia i lavori al Maradona

Il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha avviato la ricerca di terreni per costruire un nuovo stadio, perché il vecchio impianto necessita di ampliamenti e aggiornamenti. Nel frattempo, il Comune di Napoli ha già iniziato i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona, che riceve fondi pubblici per migliorare le strutture esistenti. Questa doppia manovra mostra come, da un lato, si voglia realizzare un impianto nuovo, e dall’altro si puntino a valorizzare l’attuale struttura. La differenza tra le due strategie si nota anche nei tempi: De Laurentiis mira a trovare un’area ad

La questione stadio a Napoli sembra a un punto di svolta. Il Comune di Napoli sta passando dalle chiacchiere ai fatti. Vuole ristrutturare il Maradona anche senza Europei, anche senza fondi regionali (userà quelli comunali), col progetto che fu di De Laurentiis nel 2015. Avanti anche senza de Laurentiis che vuole ostruirsi il suo, di stadio, ma al momento non si capisce né dove né quando. Scrive il Corriere del Mezzogiorno con Paolo Cuozzo: Prima fase, che non era presente nell'idea progettuale del 2015, la riapertura del terzo anello: l'intervento sarà fatto con fondi comunali se quelli regionali, in arrivo appena Palazzo Santa Lucia avrà approvato il Bilancio, non saranno subito disponibili.

Il Comune di Napoli conferma che lo stadio Maradona può funzionare anche senza il Napoli.

L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.

