Stadio a Napoli | mentre De Laurentiis cerca i suoli per il suo impianto il Comune comincia i lavori al Maradona
Il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha avviato la ricerca di terreni per costruire un nuovo stadio, perché il vecchio impianto necessita di ampliamenti e aggiornamenti. Nel frattempo, il Comune di Napoli ha già iniziato i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona, che riceve fondi pubblici per migliorare le strutture esistenti. Questa doppia manovra mostra come, da un lato, si voglia realizzare un impianto nuovo, e dall’altro si puntino a valorizzare l’attuale struttura. La differenza tra le due strategie si nota anche nei tempi: De Laurentiis mira a trovare un’area ad
La questione stadio a Napoli sembra a un punto di svolta. Il Comune di Napoli sta passando dalle chiacchiere ai fatti. Vuole ristrutturare il Maradona anche senza Europei, anche senza fondi regionali (userà quelli comunali), col progetto che fu di De Laurentiis nel 2015. Avanti anche senza de Laurentiis che vuole ostruirsi il suo, di stadio, ma al momento non si capisce né dove né quando. Scrive il Corriere del Mezzogiorno con Paolo Cuozzo: Prima fase, che non era presente nell’idea progettuale del 2015, la riapertura del terzo anello: l’intervento sarà fatto con fondi comunali se quelli regionali, in arrivo appena Palazzo Santa Lucia avrà approvato il Bilancio, non saranno subito disponibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Comune: “Lo stadio Maradona può mantenere anche senza il Napoli. Daremo una mano a De Laurentiis a fare il suo stadio”
Il Comune di Napoli conferma che lo stadio Maradona può funzionare anche senza il Napoli.
Stadio Maradona, l’assessore Cosenza: “De Laurentiis informato di tutto. Vuole il suo stadio? Noi procediamo”
L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Vesuvio e lo stadio Maradona sulla moneta dei 100 anni del Napoli: quando si potrà acquistare; Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Scontri, fughe, una tettoia che cede: Sergio, un bravo ragazzo morto allo stadio senza un perché; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).
Stadio a Napoli: mentre De Laurentiis cerca i suoli per il suo impianto, il Comune comincia i lavori al MaradonaStadio a Napoli. Il Comune va avanti anche senza Europei e fondi regionali. Seguirà il progetto del 2015 di Adl che prosegue da solo ... ilnapolista.it
Stadio Maradona a Napoli, 200 milioni per il restyling: i lavori non fermeranno le partiteVideocollegamento con la Figc per la candidatura a Euro 2032.Ma il club è assente. Via la pista, 65mila posti, pannelli solari e chiusura del varco di via ... napoli.repubblica.it
La diatriba tra venditori di gadget del calcio Napoli fuori lo stadio Maradona finisce male. facebook
VIDEO NM - Napoli-Roma, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com