spread btp bund in calo a 80 punti attesa per la decisione della bce sui tassi

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è sceso a 80 punti base, segnando un calo rispetto ai giorni precedenti. La riduzione si registra in attesa della decisione della Bce sui tassi di interesse, che potrebbe influenzare ulteriormente la differenza tra i rendimenti dei titoli di stato dei due paesi. La situazione resta monitorata dagli operatori di mercato.

Inizia in calo la settimana dello spread, con una riduzione a 80 punti base per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Anche i rendimenti sono in calo, in un momento di attesa per i mercati finanziari. La guerra in Iran continua a creare incertezza e i tentativi di sbloccare lo stretto di Hormuz da parte di Trump non stanno trovando sponde. La settimana iniziata con lunedì 16 marzo sarà anche quella in cui le banche centrali di tutto il mondo riuniranno i rispettivi consigli per la prima volta dall’inizio del conflitto in Medio Oriente. La decisione sui tassi dovrebbe essere ovunque quella di mantenere il costo del denaro stabile, ma in futuro non si escludono strette monetarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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