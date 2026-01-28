Palestre incompiute e marciapiedi trasformati in campi | Milia denuncia il degrado dello sport cittadino

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, si scaglia contro il Comune di Reggio Calabria. Denuncia palestre incompiute e marciapiedi che finiscono trasformati in campi. La sua richiesta è chiara: serve intervenire subito per mettere in sicurezza le strutture sportive e migliorare la città.

Giovani costretti ad allenarsi tra traffico e asfalto, il capogruppo di Forza Italia accusa l'Amministrazione di immobilismo e fallimento Milia prende spunto dalle immagini che mostrano un gruppo di giovani atleti reggini costretti ad allenarsi in strada, sul viale Calabria. "Le immagini che circolano in queste ore, in cui un gruppo di giovani atleti reggini sono costretti ad allenarsi tra le auto e l'asfalto di una strada pubblica, sono lo specchio fedele del fallimento di questa Amministrazione, anche sul fronte dello sport", afferma il consigliere, sottolineando come sia "vergognoso che la città non riesca a offrire strutture sportive dignitose".

