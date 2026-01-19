Domani, 20 gennaio, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà il convegno “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola”. Promosso dall’Onorevole Marco Perissa, in collaborazione con l’Onorevole Giovanni Quarzo e curato da Saverio Montingelli, l’evento affronta temi legati all’odio e al degrado sociale, coinvolgendo associazioni come Breaking the Silence e FDS. Un’occasione per riflettere su strumenti e strategie di contrast

Domani, martedì 20 gennaio, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio si terrà il convegno intitolato “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola”, promosso dall’Onorevole Marco Perissa in collaborazione con l’Onorevole Giovanni Quarzo e curato da Saverio Montingelli con le associazioni Breaking the Silence e FDS “La Famiglia nel Diritto e nella Società”. Sarà un’occasione per riflettere sulle forme di violenza invisibili, che pur agendo in modo sottile lasciano segni profondi e incidono nella società, nello sport e nella scuola, con conseguenze rilevanti sul benessere psico-fisico delle persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La violenza invisibile, focus promosso da FdI: politica, sport, scuola contro odio e degrado sociale

“La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola”: convegno a Roma

Il convegno “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola” si svolgerà martedì 20 gennaio nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Promosso dall’onorevole Marco Perissa in collaborazione con l’onorevole Giovanni Quarzo, l’iniziativa intende affrontare le diverse forme di violenza che spesso restano nascoste nel contesto sociale, sportivo e scolastico. Un’occasione per riflettere e condividere strategie di sensibilizzazione e prevenzione.

"Meloni assassina". Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola: "Odio ideologico"

Nelle ultime ore sono apparse nuove scritte minatorie e offensive nei confronti di Giorgia Meloni, questa volta all'esterno di una scuola di Ostia. L'episodio si inserisce in un clima di tensione crescente, con attacchi verbali e simbolici che riflettono un odio ideologico nei confronti del premier, suscitando preoccupazione e condanna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La violenza invisibile: Valentina Cristiani tra i protagonisti del convegno in Campidoglio - Tra i protagonisti dell’incontro ci sarà anche la giornalista e scrittrice genovese Valentina Cristiani, da anni impegnata nella sensibilizzazione contro le discriminazioni e nella promozione di una ... it.blastingnews.com