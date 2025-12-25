Gatti Milan ecco la prima offerta del club rossonero | sul tavolo della Juventus è arrivata questa proposta per gennaio! I dettagli

Gatti Milan, il club rossonero ci prova per gennaio: proposta di prestito rifiutata categoricamente dalla Juventus, il difensore non è sul mercato. L’intreccio di mercato più sorprendente delle ultime ore si è consumato silenziosamente sull’asse Milano-Torino, riaccendendo la storica rivalità tra le due compagini anche in sede di trattative invernali. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, il Milan ha tentato un affondo a sorpresa per strappare alla concorrenza Federico Gatti già nell’imminente finestra di gennaio. Il club rossonero, costretto a fronteggiare una pesante emergenza difensiva causata da diversi infortuni nel reparto arretrato, ha individuato nel centrale ex Frosinone il rinforzo perfetto per carisma, temperamento e caratteristiche fisiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

