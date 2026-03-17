Stop alla sperimentazione sui cani blocco dal Tar del Lazio

Il Tar del Lazio ha emesso un provvedimento di stop alla sperimentazione sugli animali, in particolare sui cani. La decisione riguarda un ricorso presentato contro i metodi di test utilizzati e ha portato alla sospensione temporanea delle attività di esperimenti su questi animali. La vicenda coinvolge enti di ricerca e associazioni animaliste che avevano richiesto l’intervento delle autorità giudiziarie.

Quando si parla di scienza, spesso immaginiamo laboratori futuristici e scoperte incredibili. Ma a volte la realtà è un po’ più complicata. e anche più “pelosa” Il Tar del Lazio ha deciso di mettere in pausa alcuni esperimenti sui cani beagle in un laboratorio di Verona. Una scelta che ha fatto discutere parecchio. Da una parte ci sono le associazioni animaliste, che hanno esultato: secondo i giudici, infatti, la sofferenza degli animali è troppo grande e non può essere ignorata. In parole semplici, il loro benessere viene prima di tutto. Dall’altra parte, però, ci sono gli scienziati e l’azienda coinvolta, che non l’hanno presa benissimo. Secondo loro, questi test servono per sviluppare nuove cure contro malattie anche molto gravi, come tumori o patologie neurologiche. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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