Nuove aree attrezzate per cani un nuovo spazio anche in piazza Achille Grandi

Il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione di quattro nuove aree attrezzate per cani in varie zone della città, tra cui piazza Achille Grandi. Questa iniziativa dimostra l’impegno dell’amministrazione nel migliorare gli spazi dedicati agli animali domestici e nella promozione di un ambiente più accessibile e sicuro per i cittadini e i loro amici a quattro zampe.

La notizia dell'avviso pubblico del Comune di Palermo per la realizzazione di quattro nuove aree attrezzate per cani in diverse zone della città rappresenta un segnale concreto che il percorso avviato in II Circoscrizione sta iniziando a tradursi in azioni operative. Tra le aree individuate.

