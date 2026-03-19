Nel Golfo Persico, Israele ha colpito il giacimento di South Pars, uno dei più grandi al mondo. Questa azione si inserisce in un contesto di crescenti attacchi contro le infrastrutture di petrolio e gas nella regione. L’escalation coinvolge anche Stati Uniti e Iran, segnando un aumento significativo delle tensioni e del rischio di destabilizzazione nel settore energetico globale.

L’escalation degli attacchi contro le infrastrutture petrolifere e del gas nel Golfo Persico segna un salto di qualità nel confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran, aprendo una fase ad alto rischio che potrebbe aggravare ulteriormente la già fragile sicurezza energetica globale. Nella giornata di mercoledì, Israele ha colpito uno degli asset più strategici del comparto energetico iraniano: il maxi giacimento di gas di South Pars, condiviso con il Qatar e considerato il più esteso al mondo. La risposta di Teheran è stata immediata: due attacchi contro un nodo cruciale del gas in territorio qatariota e un lancio di missili verso Riyadh, in Arabia Saudita, con frammenti caduti nei pressi di una raffineria. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra del Gas nel Golfo: Israele colpisce il giacimento record di South Pars. Ecco le conseguenze

Articoli correlati

Colpito il più grande giacimento di gas del mondo: South Pars finisce nel mirino di IsraeleIsraele ha colpito il bacino gasifero South Pars, infrastruttura critica cogestita assieme al Qatar, considerata il più grande giacimento di gas al...

South Pars, cos'è e perché è importante il più grande giacimento di gas naturale. Media israeliani: «Può rifornire il mondo per 10 anni»Il giacimento di South Pars, colpito nell’attacco israeliano, è riconosciuto come il più esteso bacino di gas naturale al mondo.

Una selezione di notizie su Guerra del Gas nel Golfo Israele...

Temi più discussi: Iran, guerra colpisce gas e ora tocca a petrolio: il verdetto di Trump; Guerra in Iran, come impatta concretamente sull'Italia: i motivi degli aumenti di benzina, gas e luce; Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l'inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l'energia; Guerre in Medio Oriente: l’Italia potrebbe pagare caro l’aumento dei prezzi del gas da cui dipende fortemente.

Guerra del Gas nel Golfo: Israele colpisce il giacimento record di South Pars. Ecco le conseguenzeDopo i raid sulle infrastrutture energetiche, JPMorgan prevede tagli record all'offerta globale. L'Europa trema per le forniture di gas. Guerra nel Golfo, attacco a South Pars e missili su Qatar e Ara ... panorama.it

Guerra in Iran, Trump valuta invio di migliaia di uomini. Petrolio in forte rialzo. Attacchi ai siti del gas nel Golfo. Nuove minacce tra Usa e TeheranLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele entra in una fase ancora più pericolosa e sistemica, con effetti che ormai travalicano il piano militare e investono ... thesocialpost.it

#Guerra in #Iran, la DIRETTA: l'attenzione ora si sposta sui raid contro le infrastrutture strategiche del #gas e del #petrolio. Gli ultimi aggiornamenti x.com

I giacimenti di gas e carburanti continuano a essere obiettivo strategico nella guerra del Golfo, con i raid incrociati che continuano. All’attacco di Israele sul maxi giacimento di gas iraniano di South Pars, uno dei più grandi al mondo, i pasdaran hanno risposto - facebook.com facebook