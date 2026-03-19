Sostegno percorsi abilitanti da 36 40 e 48 CFU | iscrizioni entro il 23 marzo Previsto un buono Amazon per gli iscritti con EIFORM FormaDocenti

Le iscrizioni ai percorsi abilitanti per il sostegno, con crediti formativi variabili da 36, 40 e 48 CFU, devono essere presentate entro il 23 marzo. Sono previsti incentivi come un buono Amazon per chi si iscrive tramite EIFORM FormaDocenti. Questi percorsi offrono diverse opzioni per ottenere la specializzazione, rispondendo alle esigenze di chi desidera lavorare nella scuola come docente di sostegno.

Diverse tipologie di percorsi per accedere alla specializzazione sul sostegno: ecco a chi si rivolgono e come scegliere Il sostegno si conferma uno dei canali principali per lavorare nella scuola, grazie all’elevata richiesta di docenti specializzati. Accanto ai percorsi tradizionali, le nuove misure attivate anche con il supporto di INDIRE hanno introdotto soluzioni differenziate, pensate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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