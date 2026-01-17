Percorsi abilitanti | gli idonei con contratto finalizzato al ruolo sono vincitori e partecipano in sovrannumero ai 30 o 36 CFU no 60 CFU

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Sonia Cannas, sono stati affrontati temi riguardanti i percorsi abilitanti. In particolare, si è discusso delle condizioni per gli idonei con contratto finalizzato al ruolo, che partecipano in sovrannumero ai percorsi di 30 o 36 CFU, escludendo i 60 CFU. Un argomento di rilevante importanza per chi aspira all’abilitazione docente

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata discussa una questione importante relativa all’accesso ai percorsi abilitanti per gli idonei di concorso. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità per chi ha un contratto finalizzato al ruolo di seguire il percorso da 36 CFU. Alla domanda se un idoneo con contratto finalizzato al ruolo possa accedere al percorso da 36 CFU, Sonia Cannas ha risposto chiaramente: “Sì, assolutamente.” Ha spiegato che i vincitori di concorso hanno a disposizione due opzioni per ottenere l’abilitazione: il percorso da 30 CFU per coloro che hanno almeno tre anni di servizio e quello da 36 CFU per chi non li possiede. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: alcune Università pubblicano già il BANDO 2025/26

Leggi anche: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI 2025/26 e le pagine delle Università

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

GPS, GaE, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: tanti dubbi, tante domande e tante risposte; Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari]; Elenchi regionali: assunzione anche senza abilitazione dal 2026/27; Elenchi regionali, differenze tra chi possiede l’abilitazione e chi no.

GPS, GaE, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: tanti dubbi, tante domande e tante risposte - GaE, GPS, elenchi regionali, secondo ciclo Indire specializzazione sostegno: sono tante le procedure che nelle prossime settimane ... orizzontescuola.it

Scuola, migliaia di docenti precari a caccia di corsi abilitanti che non si trovano (a spese loro e senza credito della carta docente) - Migliaia di docenti vincitori di concorso Pnrr, sprovvisti di abilitazione, sono stati assunti dalle graduatorie di merito, hanno firmato un contratto a tempo determinato ... ilfattoquotidiano.it

Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu UnitelmaSapienza per la Formazione Docenti - Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu: si amplia l’offerta formativa dedicata alla formazione iniziale degli insegnanti con i corsi di abilitazione docenti 60 cfu proposti da UnitelmaSapienza, uno dei ... ansa.it

APERTO IL BANDO – PERCORSI ABILITANTI DOCENTI 2025/2026 Università eCampus È stato pubblicato il Bando dei percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’a.a. 2025/2026. Al fine di garantire la più ampia partecipaz - facebook.com facebook

Percorsi abilitanti per l’insegnamento nelle scuole anche all’Università dell’Insubria x.com