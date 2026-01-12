Percorsi sostegno INDIRE art 7 | pubblicato il calendario dei recuperi

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il calendario dei recuperi per i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, come previsto dall’articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. . Questi percorsi sono rivolti a docenti e operatori interessati a perfezionare le competenze nel supporto educativo. La pianificazione delle attività di recupero mira a garantire una formazione qualificata e costante, in linea con le normative vigenti.

I percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, sono rivolti ai docenti che hanno conseguito la formazione sul sostegno all’estero e che si trovano in una particolare situazione legata al riconoscimento del titolo in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Università degli Studi Link: nuova edizione del corso abilitante ex art. 13, per chi è già abilitato o ha completato i percorsi Indire (art. 6 e art. 7)

Leggi anche: Percorsi INDIRE sostegno: esclusi docenti A046 con servizio su sostegno primo grado, autorizzati dagli Uffici Scolastici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Specializzazione sul sostegno indire: Secondo percorso; GaE, le novità 2026: si può inserire titolo Indire, operazioni annuali previste tra il 15 giugno e il 2 luglio; Percorsi INDIRE 2026: in arrivo il nuovo ciclo per la specializzazione sul sostegno; Specializzazione sostegno conseguita all'estero, come ci si inserisce nelle GPS di prima fascia. Pillole di Question Time.

percorsi sostegno indire artSpecializzazione sul sostegno indire: Secondo percorso - 4, ha disposto la proroga del termine entro il quale l’INDIRE può attivare i percorsi per la specializzazione per le attività ... tecnicadellascuola.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.