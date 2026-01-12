Percorsi sostegno INDIRE art 7 | pubblicato il calendario dei recuperi
È stato pubblicato il calendario dei recuperi per i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, come previsto dall’articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. . Questi percorsi sono rivolti a docenti e operatori interessati a perfezionare le competenze nel supporto educativo. La pianificazione delle attività di recupero mira a garantire una formazione qualificata e costante, in linea con le normative vigenti.
I percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, sono rivolti ai docenti che hanno conseguito la formazione sul sostegno all’estero e che si trovano in una particolare situazione legata al riconoscimento del titolo in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Università degli Studi Link: nuova edizione del corso abilitante ex art. 13, per chi è già abilitato o ha completato i percorsi Indire (art. 6 e art. 7)
Leggi anche: Percorsi INDIRE sostegno: esclusi docenti A046 con servizio su sostegno primo grado, autorizzati dagli Uffici Scolastici
Specializzazione sul sostegno indire: Secondo percorso; GaE, le novità 2026: si può inserire titolo Indire, operazioni annuali previste tra il 15 giugno e il 2 luglio; Percorsi INDIRE 2026: in arrivo il nuovo ciclo per la specializzazione sul sostegno; Specializzazione sostegno conseguita all'estero, come ci si inserisce nelle GPS di prima fascia. Pillole di Question Time.
Specializzazione sul sostegno indire: Secondo percorso - 4, ha disposto la proroga del termine entro il quale l’INDIRE può attivare i percorsi per la specializzazione per le attività ... tecnicadellascuola.it
Il dibattito sulla riforma dei percorsi di specializzazione sul sostegno affidati all’INDIRE continua ad animare il confronto pubblico nel mondo della scuola. Negli ultimi giorni, alcune posizioni critiche hanno definito questi percorsi come una forma di “empirismo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.