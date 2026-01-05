Nicolas Maduro la pagliacciata in aula | Sono una persona perbene

Nicolas Maduro, presidente venezuelano, ha dichiarato la sua innocenza durante un'udienza presso il tribunale federale di Manhattan, affermando di essere

"Non sono colpevole, sono innocente. Sono un uomo perbene ". Lo ha detto Nicolas Maduro, rivolgendosi al giudice Alvin Hellerstein nell'aula del tribunale federale di Manhattan. Il deposto presidente venezuelano si è dichiarato non colpevole di tutti i quattro capi di imputazione relativi alle accuse di narcotraffico e terrorismo. Maduro ha sostenuto di essere ancora il leader legittimo del Venezuela. - "Sono il presidente della Repubblica del Venezuela, e sono qui da rapito, sono stato catturato a casa mia a Caracas, Venezuela", ha dichiarato Nicolas Maduro, prima di venire interrotto dal giudice Alvin Hellerstein nell'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Maduro in aula nel tribunale di New York: «Sono io il presidente, sono innocente». Il caudillo parla in spagnolo - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it