Maduro al giudice | Sono innocente sono una persona perbene

Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha dichiarato la propria innocenza durante la prima udienza del processo a New York. In un intervento breve, ha affermato di essere un uomo perbene e di non essere colpevole delle accuse a suo carico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie che coinvolgono il leader venezuelano e gli Stati Uniti.

(Adnkronos) – "Sono innocente, non sono colpevole. Sono un uomo perbene". Nicolas Maduro, presidente del Venezuela catturato dagli Stati Uniti, si dichiara non colpevole nella prima udienza del processo a suo carico a New York. Il giudice Alvin K. Hellerstein ha chiesto a Maduro di dichiarare le proprie generalità. L'imputato si è definito presidente del .

Nicolas Maduro arrivato nel tribunale federale di New York, alle 18 (ora italiana) comparirà davanti al giudice - facebook.com facebook

Nicolás Maduro è arrivato a New York e comparirà davanti a un giudice federale di New York, per le accuse formali Usa a suo carico per narco-terrorismo, traffico internazionale di cocaina e uso di armi da guerra. Lo giudicherà il 92enne Alvin Hellerstein, ebre x.com

