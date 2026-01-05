Maduro al giudice | Sono innocente sono una persona perbene

Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha dichiarato la propria innocenza durante la prima udienza del processo a New York. In un intervento breve, ha affermato di essere un uomo perbene e di non essere colpevole delle accuse a suo carico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie che coinvolgono il leader venezuelano e gli Stati Uniti.

(Adnkronos) – "Sono innocente, non sono colpevole. Sono un uomo perbene". Nicolas Maduro, presidente del Venezuela catturato dagli Stati Uniti, si dichiara non colpevole nella prima udienza del processo a suo carico a New York. Il giudice Alvin K. Hellerstein ha chiesto a Maduro di dichiarare le proprie generalità.  L'imputato si è definito presidente del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

