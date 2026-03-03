Il caso Jim Carrey | cosa succede e come rispondono i Premi César

L’attore canadese Jim Carrey si trova a Parigi per ricevere il Premio César alla carriera. È noto per aver interpretato ruoli come The Mask e The Truman Show, e il riconoscimento arriva in occasione di questa cerimonia. La premiazione si svolge nella capitale francese, dove Carrey è presente per il riconoscimento ufficiale. Intanto, i Premi César sono coinvolti in un dibattito che riguarda la loro risposta alla consegna del premio.

L’attore canadese Jim Carrey, amato dal pubblico cinefilo per i suoi iconici ruoli come The Mask e The Truman Show, va a Parigi per ritirare il Premio Cèsar alla carriera. Un riconoscimento onorario, corrispondente agli Oscar per la Francia, si è trasformato nel caso mediatico più chiacchierato del momento. Il problema non sarebbe il premio, bensì l’aspetto dell’attore, apparso agli occhi di tutti come ‘irriconoscibile’. L’eccesso di chirurgia estetica e un comportamento non abitudinario dell’attore sono i due fattori che avrebbero spinto molte persone a pensare addirittura che quello in realtà non sia Jim Carrey, ma un clone. Cosa sta... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

