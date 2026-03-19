Solofra scarichi illeciti nel Sarno | denunciata imprenditrice

Un' imprenditrice è stata denunciata a Solofra dopo che sono stati scoperti scarichi illeciti nel fiume Sarno. I controlli mirati contro l’inquinamento continuano nel territorio dell’Avellinese, con l’obiettivo di individuare e fermare le attività che violano le norme ambientali. Le operazioni fanno parte di un'azione più ampia di vigilanza sul rispetto delle leggi sulla tutela del bacino idrico.

SOLOFRA (AVELLINO) 19 MARZO 2026 – Proseguono i controlli contro l’inquinamento del bacino del fiume Sarno. I Carabinieri Forestali hanno denunciato una imprenditrice 65enne di Solofra per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Forestale di Serino, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, nell’ambito delle attività coordinate con l’Autorità giudiziaria. Reflui industriali nel torrente Solofrana. Secondo quanto accertato dai militari, la titolare di un opificio attivo nella lavorazione di pelli e cuoio avrebbe gestito in modo incontrollato i rifiuti liquidi prodotti dal ciclo industriale. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Solofra, scarichi illeciti nel Sarno: denunciata imprenditrice Articoli correlati Scarichi industriali nel fiume Sarno, scatta una denunciaLe indagini, condotte anche mediante l’ausilio di apparati di videosorveglianza e mirate attività investigative, consentivano di accertare che il... Violazioni ambientali nel Casertano: denunciata imprenditrice tessileProseguono le attività di controllo mirate alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali da parte della Polizia Provinciale di Caserta. Aggiornamenti e notizie su Solofra scarichi illeciti nel Sarno... Scarichi illeciti nel Sarno, sequestrata un'azienda di macellazioneScarico abusivo delle acque reflue: per questo è stato sequestrato l'impianto produttivo di un'azienda specializzata nel campo della macellazione e commercializzazione delle carni bovine. È accaduto a ... rainews.it Solofra, scarichi abusivi nel Sarno: sigilli ad azienda conciariaI carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 54 enne per deposito incontrollato di rifiuti speciali ... rainews.it