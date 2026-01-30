Violazioni ambientali nel Casertano | denunciata imprenditrice tessile

La Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un’imprenditrice tessile per violazioni ambientali nel territorio del Casertano. Le forze dell’ordine hanno scoperto irregolarità nelle attività dell’impresa, che hanno portato alla denuncia. Le verifiche continuano per assicurare che vengano rispettate le norme ambientali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le attività di controllo mirate alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali da parte della Polizia Provinciale di Caserta. I poliziotti provinciali, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, hanno effettuato una serie di verifiche presso alcune aziende del territorio casertano, a seguito del rinvenimento di scarti tessili abbandonati lungo le strade. Da qui è partita una vera e propria attività investigativa finalizzata all’individuazione dei responsabili, che ha condotto anche a un’azienda con sede a San Nicola la Strada, dove sono state accertate violazioni di natura ambientale e penale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Durante controlli mirati finalizzati alla tutela ambientale, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino hanno denunciato un 40enne di Casalbore per abusi edilizi e violazioni ambientali, nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati nel settore delle aziende meccatroniche.

