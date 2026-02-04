Scarichi industriali nel fiume Sarno scatta una denuncia

I Carabinieri del Nucleo Forestale e quelli dell’Arma territoriale hanno scoperto scarichi di reflui industriali nel fiume Sarno. Durante un controllo, hanno trovato un pozzetto di ispezione dalla quale uscivano liquidi che finiscono direttamente nel corso d’acqua. Ora si indaga per capire chi abbia causato questa fuoriuscita e se ci siano responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, accertavano la fuoriuscita di reflui industriali da un pozzetto di ispezione della rete fognaria che confluivano direttamente nel corso d’acqua sottostante. Le indagini, condotte anche mediante l’ausilio di apparati di videosorveglianza e mirate attività investigative, consentivano di accertare che il liquidatore della società incaricata della gestione della rete fognaria industriale non aveva provveduto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scarichi industriali nel fiume Sarno, scatta una denuncia Approfondimenti su Sarno Fiume Scarichi abusivi nel fiume Sarno: sequestro per azienda di carne Scarichi nel fiume Sarno, sequestrato impianto nel Napoletano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sarno Fiume Argomenti discussi: Pfas, in Piemonte sospesa la legge regionale che proteggeva i fiumi; I fiumi più inquinati in Italia; Sversamento industriale nei campi: sequestrato lo scarico abusivo; Carabinieri Forestali in Lombardia nel 2025 sanzioni per 16 milioni e reati ambientali in crescita (+24%). Reflui industriali nel fiume Sarno, blitz dei carabinieri tra Solofra e Serino: sequestrato un pozzettoBlitz anti inquinamento sul fiume Sarno: i carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno individuato a Solofra una fuoriuscita di reflui industri ... corriereirpinia.it Poggiomarino, autolavaggio sotto sequestro: reflui industriali scaricati nel fiume SarnoScaricava le acque di lavorazione direttamente nella rete fognaria, evitando i sistemi di trattamento previsti dalla normativa ambientale. agro24.it SS 268 e assi viari trasformati in discariche: la denuncia di Borrelli (AVS). "Sacchetto selvaggio e scarichi industriali sono una tripla minaccia: ambiente, decoro e sicurezza stradale. Tolleranza zero per incivili e enti inerti" Non sono "semplici" sacchetti, ma mo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.