A Solofra, il 2 aprile rappresenta una data chiave per l’amministrazione comunale. Il sindaco Nicola Moretti ha un ultimatum per ricostituire la maggioranza politica, altrimenti rischia di perdere il controllo del municipio. La situazione politica locale si mantiene tesa, con tempi stretti per trovare una soluzione. La data stabilita segna un punto di svolta per il futuro amministrativo della città.

Il destino dell’amministrazione comunale di Solofra pende da una scadenza precisa fissata per il 2 aprile, data entro la quale il sindaco Nicola Moretti dovrà ricucire una maggioranza politica frammentata. La bocciatura del bilancio di previsione in Consiglio ha già segnato una frattura irreparabile se non si trova un accordo immediato con le forze dissidenti e l’opposizione. La votazione precedente ha prodotto un esito netto: undici consiglieri hanno espresso parere contrario contro sei favorevoli, creando uno scenario che minaccia di portare lo scioglimento del Consiglio o l’intervento commissariale prefettizio. Il tempo a disposizione è scarso e la pressione su Palazzo Orsini è palpabile, poiché senza l’approvazione del documento contabile entro i termini di legge, la consiliatura attuale verrebbe interrotta prematuramente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solofra: 2 aprile, l’ultimatum per evitare

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