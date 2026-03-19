Le vacanze cubane della Salis | selfie con la figlia di Che Guevara

Ilaria Salis ha trascorso alcune vacanze a Cuba, dove ha scattato un selfie con la figlia di Che Guevara. Durante il soggiorno, ha portato a casa anche alcuni souvenir. Il suo viaggio ha attirato l’attenzione per questa immagine condivisa sui social. La foto ha ricevuto diversi commenti e reazioni da parte degli utenti online.

Le "vacanze" cubane di Ilaria Salis con immancabile souvenir: il selfie con la figlia di Che Guevara. Ha un che di involontariamente comico il risvolto social dell'ultima spedizione dell'europarlamentare, in bella compagnia visto che sulla Flotilla che partirà tra qualche giorno, senza timore che venga abbordata come quella per Gaza, ci sarà pure MimmoLucano. "Che emozione, con Aleida Guevara - compagna, dottoressa e figlia del 'Che'", scrive sui social l'europarlamentare di Avs. "Atterrati ieri sera all'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana. Abbiamo consegnato le tonnellate di medicinali raccolti grazie alle vostre donazioni", ha... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le "vacanze" cubane della Salis: selfie con la figlia di Che Guevara Articoli correlati Leggi anche: Cuba, Salis e il solito cuore rosso: selfie con la figlia del Che “Hai detto che il nostro duo è come Mussolini e Che Guevara insieme. Chi è chi?”: la domanda di Pupo (che stasera sarà a Sanremo con Dargen D’Amico) alla RettoreUno dei protagonisti della serata delle cover di questa sera al Festival sarà Pupo, che tornerà all’Ariston per duettare con Dargen D’Amico.