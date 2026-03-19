Smartphone a scuola l’Unesco rileva divieti in 114 Paesi | la stretta globale e la situazione in Italia tra regole e dubbi

L'Unesco segnala che in 114 Paesi sono stati introdotti divieti sull'uso degli smartphone nelle scuole. In Italia, si osserva una situazione di regole e dubbi riguardo a queste restrizioni. La questione riguarda come e quando applicare le normative sui dispositivi mobili tra studenti. La discussione si concentra sui diversi approcci adottati nei vari Paesi e sulle possibili conseguenze di tali decisioni.

L'Unesco rileva che 114 Paesi vietano i telefoni cellulari a scuola. L'Italia segue questa tendenza per favorire il benessere scolastico L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Crepet: “A scuola decido io cosa accade”, l’appello per regole immediate su smartphone e divietiPaolo Crepet a Pomeriggio 24 invoca il divieto di smartphone a scuola, luogo dove "lo Stato può decidere". Capodanno, stretta dei comuni: ordinanze e divieti in tutta ItaliaIn vista della notte di San Silvestro, le città italiane da Nord a Sud rafforzano le misure di sicurezza per gestire i festeggiamenti e ridurre il... Una selezione di notizie su Smartphone a scuola l'Unesco rileva... Temi più discussi: Uso dei cellulari: modifica Regolamento d’Istituto, una propsota; Due settimane per disintossicarsi dallo smartphone: l’esperimento di una scuola di Borgo Valsugana; Cellulari vietati a scuola: la nuova sfida educativa dell’era digitale; Gli smartphone tra i banchi. Sono utili o distraggono?. La Lettonia vieta gli smartphone a scuola: dal 1° giugno 2026 entra in vigore la nuova legge sull’istruzione, in un’Europa che stringe i ranghi sul temaIl Parlamento lettone — il Saeima — ha approvato una serie di emendamenti alla Legge sull'istruzione che estende il divieto di utilizzo degli smartphone in tutte le scuole dell'obbligo, dalla prima al ... orizzontescuola.it Gli smartphone non rendono i vostri figli più intelligentiCon le scuole che iniziano a vietare i telefoni e le leggi che li vietano, molti genitori si chiedono se gli smartphone siano un bene per i loro figli. Secondo uno studio di Common Sense Media, i raga ... msn.com Smartphone senza app Secondo Carl Pei gli Agenti AI le soppianteranno x.com Geopop. . Come paghi Contanti, carta o smartphone Il cervello reagisce in modo diverso. - facebook.com facebook