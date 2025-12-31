Capodanno stretta dei comuni | ordinanze e divieti in tutta Italia

In vista del Capodanno, diversi comuni italiani hanno adottato ordinanze e divieti per regolamentare i festeggiamenti. Dalle restrizioni sui fuochi d’artificio ai limiti sulla musica, ogni città ha predisposto norme specifiche per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ecco un riepilogo delle principali misure adottate da Nord a Sud, con particolare attenzione alle novità e alle disposizioni in vigore.

Dai droni previsti a Padova al posto dei fuochi allo stop alla musica non autorizzata a Bari, ecco le ordinanze e i divieti nelle principali città da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Capodanno, stretta dei comuni: ordinanze e divieti in tutta Italia Leggi anche: Un Capodanno senza botti: scattano i divieti dei sindaci, le ordinanze a Cava e Capaccio Leggi anche: Botti di Capodanno: i divieti e le ordinanze nelle città Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno 2026 e benessere animale: crescono i comuni italiani (e non solo) che vietano i botti; Stretta sui botti di Capodanno a San Giovanni Teatino; Verso il Capodanno. Divieto a botti e petardi. Rafforzata la stretta; Stretta sui botti di Capodanno, confermato il divieto nei luoghi pubblici. Capodanno, stretta dei comuni: ordinanze e divieti in tutta Italia - Dai droni previsti a Padova al posto dei fuochi allo stop alla musica non autorizzata a Bari, ecco le ordinanze e i divieti nelle principali città da Nord a Sud In vista della notte di San Silvestro, ... msn.com

Stop ai botti di fine anno: le ordinanze dei Comuni nel Brindisino - Le amministrazioni comunali dichiarano guerra ai fuochi e petardi per tutelare la sicurezza pubblica durante le festività. brindisireport.it

Stop ai botti di Capodanno: il Comune emette un'ordinanza - Il Comune di Scarlino ha emanato un’ordinanza che vieta l’accensione e l’utilizzo di articoli pirotecnici con effetto di scoppio nelle aree pubbliche del territorio comunale in occasione dei ... corrieredimaremma.it

Napoli e provincia sotto stretta dei Carabinieri contro i botti illegali: sequestrati oltre 1.600 candelotti esplosivi tipo Cobra, tre persone arrestate tra Napoli e Casoria e due commercianti denunciati a Monte di Procida a poche ore dal Capodanno. - facebook.com facebook

