Crepet | A scuola decido io cosa accade l’appello per regole immediate su smartphone e divieti

A scuola, secondo lo psichiatra Paolo Crepet, il controllo deve tornare agli insegnanti. Durante una puntata di Pomeriggio 24, Crepet ha chiesto regole più stringenti e il divieto di usare gli smartphone tra i banchi. Per lui, i ragazzi devono imparare a concentrarsi senza distrazioni, e lo Stato deve intervenire per garantire un ambiente più sicuro e più attento. Crepet insiste sul fatto che gli insegnanti devono decidere cosa accade in classe, senza lasciarli alla deriva tra dispositivi e distrazioni.
Paolo Crepet a Pomeriggio 24 invoca il divieto di smartphone a scuola, luogo dove "lo Stato può decidere". Accusa gli adulti di non sapersi "autoregolamentare" e avverte sul vero pericolo: l'Intelligenza Artificiale. Senza la "fatica" dell'apprendimento, il nostro cervello "è meglio metterlo in garage", lasciando spazio solo agli algoritmi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
