Crepet | A scuola decido io cosa accade l’appello per regole immediate su smartphone e divieti

A scuola, secondo lo psichiatra Paolo Crepet, il controllo deve tornare agli insegnanti. Durante una puntata di Pomeriggio 24, Crepet ha chiesto regole più stringenti e il divieto di usare gli smartphone tra i banchi. Per lui, i ragazzi devono imparare a concentrarsi senza distrazioni, e lo Stato deve intervenire per garantire un ambiente più sicuro e più attento. Crepet insiste sul fatto che gli insegnanti devono decidere cosa accade in classe, senza lasciarli alla deriva tra dispositivi e distrazioni.

