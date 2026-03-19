Dopo aver segnato il suo 50º gol in Champions League, Salah riceve elogi da Slot, che apprezza la sua mentalità. In questi momenti, sui social non si registrano polemiche o commenti negativi, ma solo riconoscimenti per il contributo del calciatore ai Reds. La sua prestazione viene sottolineata come determinante per la squadra in questa fase della competizione.

2026-03-19 01:16:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Salah è stato determinante per i Reds. Arne Slot ha reso omaggio alla mentalità di Mohamed Salah dopo aver risposto al rigore sbagliato contro il Galatasaray ispirando il Liverpool alla vittoria per 4-0 della Champions League e segnando il suo 50esimo gol nella competizione. Il Liverpool era sotto 1-0 nell’andata degli ottavi di finale a Istanbul, ma il punteggio complessivo era in parità dopo il gol di Dominik Szoboszlai al 25?. Salah ha mancato un’occasione d’oro per completare la rimonta poco prima dell’intervallo quando il suo misero rigore basso è stato parato da Ugurcan Cakir. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Slot elogia la mentalità di Salah dopo il 50esimo gol in UCL

Articoli correlati

Slot esalta il ritorno di Salah: «Oltre ai gol e agli assist, c’è un aspetto che apprezzo ancora di più»Il Liverpool esprime un momento di chiarimento e solidità, sancito dall’ampio 3-0 contro il Brighton in FA Cup.

Slot sostiene la stella del Liverpool per eguagliare l’eredità di Salah dopo l’abbagliante prestazione della FA CupArne Slot ha elogiato l’ala adolescente Rio Ngumoha dopo la sua impressionante prestazione nella vittoria per 3-1 della FA Cup sui Wolves, ma ha...