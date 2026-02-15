Mohamed Salah si distingue nel match contro il Brighton grazie a una prestazione convincente, che ha attirato l’attenzione di Slot, il quale sottolinea che oltre ai gol e agli assist, c’è un aspetto che apprezza ancora di più. Il Liverpool, dopo una serie di risultati altalenanti, mostra un segnale di forza grazie alla vittoria schiacciante e a una difesa più compatta. La partita ha messo in evidenza la crescita della squadra e la determinazione di Salah nel tornare ai livelli migliori.

Il Liverpool esprime un momento di chiarimento e solidità, sancito dall’ampio 3-0 contro il Brighton in FA Cup. Mohamed Salah ha ritrovato la rete su rigore, ha fornito un assist e, soprattutto, ha mostrato un impegno difensivo che contribuisce agli equilibri della squadra. Le parole di Arne Slot in conferenza stampa hanno posto l’accento su questo doppio versante, evidenziando come l’apporto del giocatore vada oltre le marcature. Nel confronto con il Brighton, Salah ha concluso la sua giornata con un gol su rigore e ha fornito un assist, mettendo in luce una fase offensiva positiva. Slot ha valorizzato, però, anche l’aspetto difensivo dell’attaccante, ritenendolo un tassello fondamentale per l’equilibrio della squadra e per la dinamica difensiva collettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Slot esalta il ritorno di Salah: «Oltre ai gol e agli assist, c’è un aspetto che apprezzo ancora di più»

Arne Slot ha commentato il ritorno di Mohamed Salah al gol, dopo aver vinto 3-0 contro il Brighton in FA Cup, perché il giocatore ha ritrovato fiducia e entusiasmo.

