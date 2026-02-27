skicross simone deromedis eliminato a kopaonik howden squalificato ma allunga in coppa del mondo

A Kopaonik, Simone Deromedis si è piazzato ottavo nella sua prima gara da Campione Olimpico di skicross. Howden è stato squalificato, ma questo non ha impedito a lui di rafforzare il suo vantaggio in classifica generale di Coppa del Mondo. La competizione ha visto anche l’eliminazione di Deromedis, che non è riuscito a superare la fase finale della gara.

Simone Deromedis ha concluso all’ottavo posto la sua prima gara da Campione Olimpico di skicross: dopo il trionfo conseguito sei giorni fa sulle nevi di Livigno, il fuoriclasse trentino si è rimesso in gioco a Kopaonik (Serbia), dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo di questa disciplina dello sci freestye. L’azzurro si era distinto nei primi due turni e in semifinale sembrava poter controllare la situazione alle spalle del canadese Reece Howden, ma alle sue spalle è riemerso di gran carriera il tedesco Tim Hronek, che lo ha superato nell’ultimo tratto grazie anche a degli sci più veloci. Il nostro portacolori ha poi chiuso in ultima posizione la Small Final dietro allo svizzero Alex Fiva, al tedesco Florian Fischer e allo svizzero Ryan Regez. 🔗 Leggi su Oasport.it

