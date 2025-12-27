Andrea Delogu spiega perché con Nikita Perotti c'è solo amicizia | Ha 21 anni il problema è la sua età

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu torna a chiarire il rapporto con Nikita Perotti dopo le voci nate a Ballando con le stelle. Le parole della conduttrice sui social: “Siamo amici perché io ho 43 ani, lui 21. Il problema non è la differenza, ma la sua età”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

