Mi ha dato un po’ fastidio vederlo su una Mercedes ma metterlo subito in Ferrari avrebbe voluto dire distruggerlo | Montezemolo su Kimi Antonelli

Da ilfattoquotidiano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Montezemolo commenta la presenza di Kimi Antonelli su una Mercedes e sottolinea che, se fosse stato subito inserito in Ferrari, avrebbe rischiato di rovinarlo. La vittoria di Antonelli al Gran Premio della Cina ha suscitato emozione, considerando che il giovane pilota ha 19 anni e mostra costanti segnali di crescita.

La vittoria di Kimi Antonelli al Gp della Cina “mi ha emozionato, è un ragazzo di 19 anni in continuo miglioramento. Aveva avuto problemi nelle partenze, eppure non si è perso d’animo: è andato in testa e ha condotto senza incertezze, rischiando solo alla fine “. A parlare è Luca di Montezemolo – ex presidente della Ferrari – al Corriere della Sera. Il tema ovviamente è quello della prima vittoria in Formula 1 per Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano che corre su Mercedes e che in Cina ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio dopo 20 anni dall’ultima volta, da quel marzo 2006 in cui vinse Giancarlo Fisichella. “Antonelli ha dimostrato maturità e freddezza, non tipiche di un italiano e soprattutto non di uno della sua età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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