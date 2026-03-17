Giovedì 19 marzo alle 17 si terrà nel centro Costa di via Azzo Gardino a Bologna una riunione strategica organizzata dalla sinistra per discutere del sì al referendum del 22 marzo. L'incontro coinvolgerà rappresentanti e attivisti impegnati nella campagna referendaria, con l’obiettivo di coordinare le prossime mosse e condividere le strategie da adottare in vista del voto.

Una riunione strategica si terrà giovedì 19 marzo alle ore 17 nel centro Costa di via Azzo Gardino a Bologna. Il gruppo La sinistra che vota sì si prepara per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, fissato per i giorni 22 e 23 marzo. L’incontro riunisce giuristi, politici e avvocati come Luca Sebastiani, Rosa Ugolini ed Ettore Grenci per discutere l’impatto della riforma proposta. L’obiettivo dichiarato è confrontarsi con la società civile su temi reali, staccandosi dalle dinamiche partitiche tradizionali. Il confronto tra tradizione liberale e calcolo elettorale. Gli organizzatori sostengono che questa iniziativa nasce da una tradizione riformista e liberale radicata nella storia della sinistra italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: la sinistra per il sì al referendum sul 22 marzo

Articoli correlati

Reggio: 3 dibattiti sul referendum, il 22 marzo si votaLa città di Reggio Emilia si prepara a diventare il palcoscenico di un dibattito cruciale sulla giustizia italiana, con tre incontri pubblici fissati...

Contigliano: incontro sul “no” al referendum del 22 marzoIl 14 marzo, alle ore 18:30, i cittadini di Contigliano avranno l’opportunità di confrontarsi sulle tematiche del referendum nazionale fissato per il...

Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia

Contenuti e approfondimenti su Bologna la sinistra per il sì al...

Temi più discussi: Referendum, a Bologna la sinistra toglie la parola ed aggredisce gli studenti per il Sì; Guazzaloca, l'ex macellaio diventato sindaco di Bologna battendo la sinistra senza bandiere di Berlusconi. Finì sul New York Times e oggi fa sbagliare l'intelligenza artificiale; Maratona referendum: Schlein e il Pd per il No, poi le letture per il Sì; Libertà di parola? Un optional per la Sinistra: a Bologna impediscono lo svolgimento di un convegno a sostegno del Sì al referendum.

Referendum, 'la sinistra che vota sì' si riunisce a Bologna il 19 marzoLa sinistra che voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo, si ritrova a Bologna. (ANSA) ... ansa.it

Guazzaloca, l'ex macellaio che si mangiò i comunisti. Oggi fa sbagliare l'AI, con un trucco si servì anche di BerlusconiL'uomo che nel 1999 diventò sindaco di Bologna battendo la sinistra. L'amicizia con Casini, il dualismo con Cofferati, la malattia e la morte nel 2017. La vera storia delle bandiere di Berlusconi mai ... msn.com

Le proposte della Lega al Comune: recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica non utilizzabili, per un totale di cento abitazioni, e mille nuovi posti auto nel centro storico di Bologna. Ma anche il rafforzamento della sicurezza urbana, con cento nuovi a - facebook.com facebook

La vice-sindaca di Bologna Emily Clancy non ha indossato una spilla a sostegno del popolo palestinese. Non ha indossato un segno contro la guerra a Gaza, o contro le operazioni militari israeliane. Tutte cose che - in una società libera - ha pienamente diritt x.com