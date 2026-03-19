Simonelli svela | Ecco perchè non abbiamo rinviato la prossima giornata di campionato nonostante la Nazionale Il motivo

Il presidente della Lega ha spiegato perché non sono stati rinviati gli incontri previsti nonostante la pausa della Nazionale. Durante una conferenza, ha illustrato le ragioni legate alle decisioni sul calendario e sulle riunioni arbitrarie programmate. Simonelli ha fatto chiarezza sulla gestione delle date e sulla volontà di mantenere il piano stabilito.

Simonelli, il presidente della Lega chiarisce i rinvii delle riunioni arbitrali affrontando tematiche di calendario. Tutti gli aggiornamenti. La Juventus osserva attentamente le complesse dinamiche organizzative del nostro calcio. Al termine dell’odierno consiglio federale, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha fatto il punto su alcune questioni decisamente spinose. Le sue dichiarazioni assumono un peso specifico notevole anche per il percorso della Vecchia Signora, in particolare per l’ufficiale rinvio dell’incontro istituzionale tra i club e la classe arbitrale, guidata da Gianluca Rocchi. Un altro tema caldo riguarda la mancata sosta del torneo per favorire la selezione azzurra affidata a Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Simonelli svela: «Ecco perchè non abbiamo rinviato la prossima giornata di campionato nonostante la Nazionale». Il motivo Articoli correlati Leggi anche: Simonelli: «Ecco qual è la mia idea per la prossima Supercoppa. Pallone arancione scelta infelice. Sulle polemiche di Abodi…» Perché il Barcellona vuole Vlahovic nonostante il campionato di basso profilo con la JuventusL'attaccante serbo è sul taccuino del club blaugrana che deve trovare un'alternativa a Lewandowski, 37enne e in scadenza di contratto. Una selezione di notizie su Simonelli svela Argomenti discussi: CorSera – Rocchi incontra i presidenti. Marotta boccia il vertice: ecco perché. Ma Simonelli…; Allarme Napoli, si ferma Juan Jesus: cosa filtra per il match con il Lecce. Simonelli: Il VAR ha migliorato le cose e deve sbagliare meno possibile. Il 23 marzo incontro…Il presidente della Lega Serie A ha parlato a La Politica nel Pallone su GrParlamento delle polemiche arbitrali ... msn.com