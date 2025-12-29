In questa intervista, Simonelli condivide il suo pensiero sulla futura Supercoppa e critica la scelta del pallone arancione, ritenuta poco azzeccata. Inoltre, affronta le recenti polemiche sollevate da Abodi, offrendo una prospettiva diretta e concreta sulle tematiche attuali legate al calcio italiano.

Simonelli: «Ecco qual è la mia idea per la prossima Supercoppa. Pallone arancione scelta infelice. Sulle polemiche di Abodi.». Così il presidente di Lega. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha parlato a Radio Anch’io lo Sport. SUPERCOPPA – « Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Il prossimo anno si giocherà la Coppa d’Asia a Riad e i sauditi, pur avendo ancora un’edizione contrattualizzata, hanno già detto che rinunceranno. Saremo liberi di scegliere luogo e formato. La mia idea è quella di tornare alla formula classica: finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simonelli: «Ecco qual è la mia idea per la prossima Supercoppa. Pallone arancione scelta infelice. Sulle polemiche di Abodi…»

