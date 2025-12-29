Perché il Barcellona vuole Vlahovic nonostante il campionato di basso profilo con la Juventus

Il Barcellona, alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, valuta Vlahovic nonostante le prestazioni deludenti con la Juventus. La società catalana mira a rafforzare il reparto offensivo, considerando l’età e il contratto in scadenza di Lewandowski. La candidatura dell’attaccante serbo si basa su potenzialità e prospettive future, rappresentando un’opzione strategica per il progetto sportivo dei blaugrana.

L'attaccante serbo è sul taccuino del club blaugrana che deve trovare un'alternativa a Lewandowski, 37enne e in scadenza di contratto. Quali sono le ragioni dietro un'operazione del genere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

