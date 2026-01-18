Sicurezza stradale ecco il progetto Lezioni all’autodromo per gli studenti

Domani prende avvio all’autodromo nazionale dell’Umbria un progetto dedicato alla sicurezza stradale, rivolto agli studenti. L’iniziativa, in programma fino al 6 febbraio, prevede una serie di lezioni pratiche e teoriche finalizzate a promuovere comportamenti corretti e consapevoli sulla strada. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza, attraverso un percorso formativo che combina teoria e attività pratiche in un ambiente appositamente attrezzato.

Sarà domani la prima giornata dedicata alla sicurezza stradale che si svolgerà all'autodromo nazionale dell'Umbria e, fino al 6 febbraio, vedrà coinvolti circa 1.900 studenti delle classi IV e V degli Istituti di istruzione superiore di tutto il territorio della provincia di Perugia. Il progetto "I tuoi Sogni viaggiano con te! Guida in Sicurezza" ha come ente capofila la Provincia di Perugia, con partners la Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Università di Perugia, Asl Umbria 1, SerT Asl, ACI Perugia, Associazione Familiari e Vittime della Strada. La mattinata comincerà con il trasporto degli studenti dell'Itts "Volta" di Perugia (primo istituto a partecipare), a carico della Provincia di Perugia, fino all'autodromo.

