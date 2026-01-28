A Cervia nasce un’associazione dedicata a Viola Mazzotti, la giovane di 23 anni morta lo scorso novembre a Bologna. La comunità si unisce per ricordarla e per trasformare il dolore in qualcosa di concreto. L’associazione vuole mantenere vivo il suo ricordo e aiutare chi si trova in situazioni simili. La sua morte ha scosso l’intera città, ma ora si guarda avanti con una speranza concreta.

Cervia (Ravenna), 28 gennaio 2026 – Nasce a Cervia Associazione Viola in memoria di Viola Mazzotti, la giovane cervese di soli 23 anni che ha perso tragicamente la vita lo scorso 25 novembre a Bologna - travolta da un camion mentre attraversava la strada sulla pista ciclabile. I genitori di Viola: “In una tragedia così grande abbiamo ricevuto tanto bene”. Alla conferenza stampa di presentazione – che si è svolta questa mattina – erano presenti i genitori di Viola, Debora e Cristian, che sono tra i fondatori insieme ai tanti amici della giovane cervese. Commossi per il momento - e il tanto affetto - hanno spiegato “in una tragedia così grande abbiamo ricevuto talmente tanto bene che ci sentiamo di doverlo restituire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel nome di Viola Mazzotti, dalla tragedia è nata una speranza: un’associazione per ricordarla

Approfondimenti su Viola Mazzotti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Viola Mazzotti

Argomenti discussi: La promessa durante la messa per Commisso: Restiamo nel nome di Rocco. E il figlio grida: Forza viola!; Viola Stauffer protagonista al concorso di liuteria di Parigi; Firenze ricorda Commisso: messa per il presidente; Fiorentina, vittoria a Bologna nel nome di Commisso. Scontri tra tifosi in A1.

Nel nome di Viola Mazzotti, dalla tragedia è nata una speranza: un’associazione per ricordarlaA fondarla genitori e amici della 23enne travolta da un camion nel novembre scorso a Bologna. Il primo risultato è una borsa di studio ... ilrestodelcarlino.it

Viola del pensiero: equivoci e falsi miti di una pianta per beneQuando si parla di viola del pensiero, l’equivoco comincia già dal nome. Un nome che sembra antico, poetico, quasi filosofico, ma che in realtà nasce da ... villegiardini.it

Faenzawebtv. . Nasce un'associazione in memoria di Viola Mazzotti La famiglia e gli amici di Viola hanno così voluto creare una realtà di promozione sociale che già dalla prossima primavera organizzerà eventi rivolti ai giovani e sarà impegnata nella sensibil - facebook.com facebook