Durante una puntata di 'Radio Tutto Napoli', il giornalista Fernando Siani ha commentato le decisioni arbitrali dell'ultima giornata, evidenziando la mancanza di uniformità nelle scelte. Ha sottolineato come le decisioni siano spesso percepite come incerte e ha fatto riferimento al ruolo del Milan nel contesto delle partite recenti. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici degli errori arbitrali e sulla necessità di maggiore coerenza.

La 29^ giornata di Serie A terminata lunedì sera ha portato con sé le ennesime polemiche arbitrali per quello che è successo in diversi campi. I due episodi che più di tutti hanno fatto discutere sono avvenuti durante Inter-Atalanta: la leggerissima spinta di Sulemana ai danni di Dumfries che ha portato al gol di Krstovic e il contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore della Dea. A proposito di questi episodi, ma più in generale della situazione arbitri in Serie A, si è espresso il giornalista Fernando Siani ai microfoni di 'Radio Tutto Napoli'. Non solo, anche un pensiero sugli azzurri di Conte e la possibilità di scavalcare il Milan al secondo posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Siani sicuro: “Decisioni arbitrali incerte? Quello che manca è l’uniformità nelle scelte”

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