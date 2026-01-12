Pubblici esercizi l' appello di Confesercenti alle istituzioni | Coinvolgeteci nelle decisioni basta regole incerte
Confesercenti invita le istituzioni a coinvolgere i pubblici esercizi nelle decisioni che riguardano il settore, evidenziando la necessità di regole chiare e stabili. In un momento di avvio di nuovo anno, il presidente Fiepet Ravenna-Cesena, Alessandro Fanelli, auspica un dialogo costruttivo tra associazioni e enti locali, per favorire uno sviluppo più equilibrato e sostenibile delle attività di pubblico esercizio.
In avvio del nuovo anno il presidente Fiepet d’area Ravenna-Cesena, Alessandro Fanelli, nominato recentemente dall’assemblea dei pubblici esercizi di Confesercenti, vuole estendere alcune riflessioni sia agli associati che agli enti locali, augurando innanzitutto che il nuovo anno sia improntato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
