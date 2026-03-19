Siamo attrattivi tutto l’anno

L’assessore al turismo di Cesenatico, Gaia Morara, ha commentato i dati statistici relativi al 2025, sottolineando che la città mantiene un alto livello di attrattività durante tutto l’anno. Secondo le rilevazioni, il numero di visitatori si è mantenuto costante nei mesi, con un picco nei periodi di alta stagione. La relazione tra le cifre e le attività locali evidenzia un flusso continuo di turisti.

Sui dati statistici del 2025 interviene l’assessore al turismo di Cesenatico Gaia Morara. "Il mercato sta fisiologicamente riassestandosi su volumi più stabili e selettivi, con soggiorni medi diversi, una maggiore frammentazione dei periodi di vacanza e un peso crescente dei viaggiatori esteri, in particolare nei mesi di allungamento di stagione. Va infatti considerato che, a livello generale, i turisti oggi viaggiano di più nell’arco dell’anno ma tendono a fermarsi meno giorni nella singola destinazione, con un conseguente impatto sulle presenze complessive pur in presenza di un buon volume di arrivi. L’andamento meteo non favorevole in alcuni passaggi chiave della stagione, ha ulteriormente influito sui dati, soprattutto nei mesi centrali estivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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