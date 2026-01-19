Gennaio è il momento di fare scelte consapevoli, anche nel settore fashion. Dopo le festività, si riflette su come gestire al meglio il budget, senza rinunciare alle tentazioni. Pur mantenendo l’impegno al risparmio, il primo stipendio dell’anno può portare a desideri di acquisti mirati, più che impulsivi. È il periodo ideale per valutare con calma le proprie esigenze e pianificare acquisti futuri con attenzione e moderazione.

G ennaio è il mese della scelte oculate. Ma anche del primo stipendio dell’anno, quello che, fermo restando il solito buon proposito di risparmiare, riaccende subito la voglia di shopping. Nelle boutique e online iniziano ad affacciarsi le prime novità modaiole della Primavera-Estate 2026, altamente desiderabili, già da wishlist: It bag formato libro (qualcuno ha detto Dior Book Tote?) e sneakers ultra glam (come le nuovissime Prelude di Miu Miu), ma anche denim aggiornati e maglioni più sottili, pronti a sostituire il guardaroba pesante dell’inverno. Outfit di gennaio 2026: 5 ispirazioni chic per affrontare l’inverno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2026? 5 idee look molto chic per iniziare il nuovo anno Come se non bastasse, arrivano le co-lab che fanno battere il cuore (come la nuova collezione Sézane x Sea NY ) e i saldi invernali regalano, con i loro ultimi colpi, occasioni intelligenti da cogliere al volo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le prime tentazioni fashion a cui siamo pronte a cedere. Per fare economia c'è ancora tutto l'anno...

Wullaert a InterTV: «Juve? Sfida emozionante. La Scarpa d’oro belga mi da fiducia. Siamo state a Malta per fare questa cosa. Siamo pronte!»

Wullaert, intervistata da Inter TV, ha commentato la prossima sfida tra Inter e Juventus, sottolineando la sua fiducia grazie alla Scarpa d’oro belga. La calciatrice ha ricordato il ritiro a Malta, evidenziando la preparazione delle nerazzurre. La partita rappresenta un momento importante per le ambizioni dell’Inter nel campionato di Serie A Women, con un atteggiamento determinato e concentrato.

Leggi anche: ULTIM’ORA! CANALE 5 ACCORCIA ANCORA NUZZI. LE SOAP PRONTE A PRENDERSI TUTTO?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il 12 Gennaio 251 nasceva a Coma, in Egitto, Sant'Antonio Abate, noto come il "Padre dei monaci" per aver organizzato le prime comunità anacoretiche in Egitto. La sua vita ascetica e le lotte contro le tentazioni demoniache sono state tramandate dal suo disc - facebook.com facebook