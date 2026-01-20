Dazi Weber Ppe | Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato

Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia. Weber (Ppe) sottolinea come questa decisione rifletta la delicata situazione geopolitica, evidenziando che le scelte sulle questioni commerciali e militari sono strettamente connesse. La sospensione evidenzia le tensioni tra UE e USA in un contesto di crescente complessità internazionale.

Il Parlamento europeo si prepara a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Una decisione maturata in seguito all’imposizione di dazi da parte di Donald Trump ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. Gli ultimi, particolarmente pesanti, nei confronti della Francia con tariffe del 200% su vini e champagne. A ribadirlo oggi – martedì, 20 gennaio – è il presidente del gruppo Ppe, Manfred Weber, che definisce «del tutto inaccettabile» il ricorso alle minacce sui dazi. Proprio per questo, spiega, l’Europarlamento ha deciso, insieme ai tre principali gruppi politici, di congelare l’intesa commerciale con Washington.🔗 Leggi su Open.online

Weber: “Il Parlamento Ue sospenderà l’intesa sui dazi con gli Usa. Chi gioca con la Groenlandia gioca la Nato”Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Donald Trump sottolinea l’importanza strategica della Groenlandia, affermando che i leader europei non si opporranno al controllo statunitense sull’isola.

La mossa del Parlamento Ue contro Trump: stop all’intesa sui daziIl Parlamento europeo valuta un possibile rinvio del voto su due atti legislativi riguardanti l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle intenzioni dell’amministrazione Trump di intervenire sulla Groenlandia.

