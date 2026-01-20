Groenlandia contesa il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump Ma intanto l’Italia di Meloni si smarca

Il Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump. La decisione arriva in un contesto di tensioni geopolitiche legate alla Groenlandia, oggetto di contesa internazionale. Nel frattempo, l’Italia, guidata da Meloni, si distingue adottando una posizione indipendente rispetto alle scelte europee e statunitensi, sottolineando la propria autonomia nelle questioni diplomatiche.

Il Parlamento europeo batte un colpo e lancia un primo segnale a Donald Trump che ha minacciato di dazi i Paesi che hanno “osato” inviare dei contingenti in Groenlandia. Oggi sarà formalizzata, a margine della Plenaria a Strasburgo, la sospensione da parte del Pe dell’accordo Ue-Usa siglato in Scozia sui dazi annunciata dal leader del Ppe, Manfred Weber. E, come da copione – in ossequio ai diktat di Trump e confermando tutta l’ambiguità nei confronti della linea dell’amministrazione Usa – l’Italia di Giorgia Meloni si è smarcata assieme a diverse delegazioni dei Patrioti. Il Parlamento europeo decide di stoppare l’intesa sui dazi ma l’Italia di Meloni si smarca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia.

Il Parlamento europeo valuta un possibile rinvio del voto su due atti legislativi riguardanti l'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle intenzioni dell'amministrazione Trump di intervenire sulla Groenlandia.

